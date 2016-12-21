Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Magnified Market Price - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1150
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Habeeb
Der Indikator zeigt den aktuellen Preis in einer Ecke des Charts.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 30.07.2008.
Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input type_price PriceType=MODE_BID; // Anzuzeigender Preistyp input bool CutPrice=false; // Entferne letzte Ziffer input bool ResetColors=true; // Farben zurücksetzen input color UpPriceColor=Lime; // Farbe bei steigendem Preis input color PriceColor=Gray; // Farbe bei gleichem Preis input color DnPriceColor=Magenta; // Farbe bei fallendem Preis input int FontSize=24; // Schriftgröße input type_font FontType=Font7; // Schriftart input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Auswahl der Ecke
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/532
Waddah Attar Explosion
Der Indikator zeigt die Augenblicke der Marktbeschleunigung. Daneben zeigt er gute Zeitpunkte des Kaufens, Verkaufens und des Aussteigens.AutoTrendLinien
Autotrendlinien erstellt einen Kanal in Richtung des existierenden Trends.
ZigZag + Fibo
Der ZigZag erlaubt das einzeichnen der Fibo-Level zwischen den beiden letzten Extrema.yEffekt
Der Indikator kennzeichnet mögliche Umkehrpunkte.