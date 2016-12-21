CodeBaseKategorien
Magnified Market Price - Indikator für den MetaTrader 5

Habeeb
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1150
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Wirklicher Autor:

Habeeb

Der Indikator zeigt den aktuellen Preis in einer Ecke des Charts.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 30.07.2008.

Magnified Market Price

Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input type_price PriceType=MODE_BID;              // Anzuzeigender Preistyp
input bool   CutPrice=false;                       // Entferne letzte Ziffer
input bool   ResetColors=true;                     // Farben zurücksetzen
input color  UpPriceColor=Lime;                    // Farbe bei steigendem Preis
input color  PriceColor=Gray;                      // Farbe bei gleichem Preis
input color  DnPriceColor=Magenta;                 // Farbe bei fallendem Preis
input int    FontSize=24;                          // Schriftgröße
input type_font FontType=Font7;                   // Schriftart
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Auswahl der Ecke

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/532

