Magnified Market Price - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 4750
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Habeeb
O indicador mostra o preço atual no canto do gráfico a escolha do usuário.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 30.07.2008.
Parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de Entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ input type_price PriceType=MODE_BID; // Exibição do tipo de preço input bool CutPrice=false; // Remoção do último dígito do preço input bool ResetColors=true; // Flutuação das cores input color UpPriceColor=Lime; // Aumentando preço input color PriceColor=Gray; // Sem alteração do tipo de preço input color DnPriceColor=Magenta; // Diminuindo preço input int FontSize=24; // Tamanho da fonte input type_font FontType=Font7; // Tipo da fonte input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Localização do canto
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/532
