CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Magnified Market Price - indicador para MetaTrader 5

Habeeb | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
4750
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Habeeb

O indicador mostra o preço atual no canto do gráfico a escolha do usuário.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 30.07.2008.

Parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de Entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+
input type_price PriceType=MODE_BID;                  // Exibição do tipo de preço
input bool   CutPrice=false;                          // Remoção do último dígito do preço 
input bool   ResetColors=true;                        // Flutuação das cores
input color  UpPriceColor=Lime;                       // Aumentando preço
input color  PriceColor=Gray;                         // Sem alteração do tipo de preço
input color  DnPriceColor=Magenta;                    // Diminuindo preço
input int    FontSize=24;                             // Tamanho da fonte
input type_font FontType=Font7;                       // Tipo da fonte
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Localização do canto

Magnified Market Price

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/532

Candles Smoothed HTF Candles Smoothed HTF

Indicador que exibe a "média" de velas de um período de tempo grande para um menor.

Analisador XML Analisador XML

Uma biblioteca para análise de documentos XML. Somente MQL5, ele não usa qualquer biblioteca externa.

Três Pólos de Filtro Butterwoth Três Pólos de Filtro Butterwoth

Três pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel.

Sine Wave Sine Wave

O indicador age de forma totalmente oposta em comparação com as médias móveis adaptativas durante uma tendência de mercado: no caso de uma tendência definida, ambas as linhas do indicador (Lead Sine e Sine Wave) movem-se paralelas e mostram a direção da tendência em relação um ao outro, em caso de lateralidade, o indicador Sine Wave reage rapidamente sobre os movimentos oscilantes do mercado.