負の取引高インデックス(Negative Volume Index、NVI）は取引高の没落と金融商品の価格変動との間の関係を描画します。取引高が前日に比べて減少した場合、NVIは価格の変化率によって定義されます。

NVIインディケータは現在の日の取引量が前日よりも低い場合にのみ、その値が変化するように設計されています。価格の下降は多くの場合取引高の減少と関連しているという事実によって、NVIは、通常、下降トレンドに向かって変化します。

以下の仮定はNAVのI解釈に実装されています。取引活動が活況を呈していて取引高が上がっている時には、群衆に従うアマチュア投資家が最も活発です。逆ぶ取引高が減少している時には、市場は賢く収入を得ているプロによって制御されています。したがって、NVIの変更値Iは（既に指摘されたように、NVIは取引高が減少しているときのみに変更します）市場の「スマートマネー」を得る時間が来たことを示しています。

自著の「Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street（株式市場の論理：ウォール街の利益に洗練されたアプローチ）」で Norman Fosback は、ダウ工業株指数のNVIがその1年間の移動平均よりも高い場合、市場は100例のうち95強気であるとしています。