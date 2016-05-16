コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Cronexスーパーポジション - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
979
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

Cronex

RSIおよびDeMarkerテクニカル指標の重ね合わせ。

原則として、動作を比較して指標の本物のダイナミクスを明らかにするために期間とと指標パラメータを切り替えるには時間がかかりすぎます。

このインディケータは、端末の作業スペースが完全に様々なパラメータを有する標準インディケータでいっぱいになった後に作成されました。

以下が計算されました。

  • 異なる周期を持つ4本のRSIラインが（間隔変更期間はインディケータパラメータで指定されます）RSIに応じて加重平均インディケータ部分を形成します。
  • 異なる周期を持つ4本のデマーカーラインが（間隔変更期間はインディケータパラメータで指定されます）でマーカーに応じて加重平均インディケータ部分を形成します。
  • RSIやデマーク方式の指標との差異のために、平均のインディケータは統一された表示システムに還元されます。
  • これらの2つのインディケータに関する重ね合わせはRSIとデマーカーから構築された平均値に基づいています。
  • 解釈を容易にするために、2本のMAは重畳ライン上に置かれます。
  • RSIとデマーカー加重平均との差のヒストグラムは、完全化のために示されています。

その結果、異なる期間とダイナミクスの二つの特徴を集めることに成功しました。RSIとデマーカーがチャート上の状況が不確実な場合には異なる振る舞いを示し、異なる期間では自体に相対しても異なる振る舞いを示すことは広く知られています。したがって、この違いを見ることは非常に有用であると思います。

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年1月14日にコードベースで公開されました。

Cronexスーパーポジションインディケータ

