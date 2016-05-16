私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Cronexスーパーポジション - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 979
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Cronex
原則として、動作を比較して指標の本物のダイナミクスを明らかにするために期間とと指標パラメータを切り替えるには時間がかかりすぎます。
このインディケータは、端末の作業スペースが完全に様々なパラメータを有する標準インディケータでいっぱいになった後に作成されました。
以下が計算されました。
- 異なる周期を持つ4本のRSIラインが（間隔変更期間はインディケータパラメータで指定されます）RSIに応じて加重平均インディケータ部分を形成します。
- 異なる周期を持つ4本のデマーカーラインが（間隔変更期間はインディケータパラメータで指定されます）でマーカーに応じて加重平均インディケータ部分を形成します。
- RSIやデマーク方式の指標との差異のために、平均のインディケータは統一された表示システムに還元されます。
- これらの2つのインディケータに関する重ね合わせはRSIとデマーカーから構築された平均値に基づいています。
- 解釈を容易にするために、2本のMAは重畳ライン上に置かれます。
- RSIとデマーカー加重平均との差のヒストグラムは、完全化のために示されています。
その結果、異なる期間とダイナミクスの二つの特徴を集めることに成功しました。RSIとデマーカーがチャート上の状況が不確実な場合には異なる振る舞いを示し、異なる期間では自体に相対しても異なる振る舞いを示すことは広く知られています。したがって、この違いを見ることは非常に有用であると思います。
このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年1月14日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/515
毎秒（または期間）ごとのMAに対応する取引高を計算するインディケータ。スイングインデックス
スイングインデックスは、最後の2バーでの操作の数学の表現です。
Range Action Verification Index （範囲アクション検証指数）トレンドインディケータMQL5での正規表現の動作の為のRegularExpressions
正規表現は、迅速かつ柔軟なテキストの処理の為の正式言語です。各正規表現は、正規表現エンジンが入力テキスト内で一致するものを検索するテンプレート（マスク）です。パターンは、一個以上の文字リテラルや演算子、構成体で構成されています。