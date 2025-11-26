無料でロボットをダウンロードする方法を見る
コメント - MetaTrader 5のためのライブラリ
例
#include <Comm.mqh> int _x = 0, _y = 10, _z = 100; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { EventSetMillisecondTimer(30); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50); _x++; _y += 10; _z += 100; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); DeinitComm(); } //+------------------------------------------------------------------+
Comm.mqhファイルにはいくつかの例が含まれています。
更新 2025.01.24 v1.08
更新 03.02.2025 v1.09
サービスからの情報を出力する必要が出てきた。コメントでチャートIDを指定できるようにした。
update 31.05.2025 v1.10新しいコンパイラが悪さをしないように小さな変更を加えました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/48689
