ポケットに対して
ライブラリ

コメント - MetaTrader 5のためのライブラリ

ビュー:
18
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
Example.mq5 (0.94 KB)
\MQL5\Include\
Comm.mqh (19.82 KB)
#include <Comm.mqh>
int _x = 0, _y = 10, _z = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   EventSetMillisecondTimer(30);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50);
   _x++;
   _y += 10;
   _z += 100;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
   DeinitComm();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Comm.mqhファイルにはいくつかの例が含まれています。


更新 2025.01.24 v1.08

更新 03.02.2025 v1.09

サービスからの情報を出力する必要が出てきた。コメントでチャートIDを指定できるようにした。

update 31.05.2025 v1.10新しいコンパイラが悪さをしないように小さな変更を加えました。


