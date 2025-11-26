無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Slope Entry Points - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 23
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48711
水平トレンドライン
MT5版インジケーター https://www.mql5.com/ru/code/25465グラフィカル・オブジェクトを作成するための関数例を含むスクリプト
このスクリプトは、独自の開発で使用するすべての標準的なグラフィカル・オブジェクトを作成するための一連の関数を提供します。スクリプトで提供される関数は、「そのまま」使用することも、あなたの要求に合わせて変更することもできます。
コメント
簡単なコメントだ。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。