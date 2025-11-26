コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Slope Entry Points - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrei Khrushchev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
23
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

基本的なスロープ移動平均と雲をベースとしたインジケーター。

インジケータは2種類のシグナルを表示します：プリパアリング-ドット、エントリー-矢印。


    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48711

    水平トレンドライン 水平トレンドライン

    MT5版インジケーター https://www.mql5.com/ru/code/25465

    グラフィカル・オブジェクトを作成するための関数例を含むスクリプト グラフィカル・オブジェクトを作成するための関数例を含むスクリプト

    このスクリプトは、独自の開発で使用するすべての標準的なグラフィカル・オブジェクトを作成するための一連の関数を提供します。スクリプトで提供される関数は、「そのまま」使用することも、あなたの要求に合わせて変更することもできます。

    コメント コメント

    簡単なコメントだ。

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。