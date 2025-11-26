示例

#include <Comm.mqh> int _x = 0 , _y = 10 , _z = 100 ; int OnInit ( void ) { EventSetMillisecondTimer ( 30 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTimer () { Comm( StringFormat ( "x=%d

y=%d

z=%d" , _x, _y, _z), clrYellow , 50 ); _x++; _y += 10 ; _z += 100 ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeinitComm(); }













Comm.mqh 文件中提供了多个示例





更新 24.01.2025 v1.08

更新 03.02.2025 v1.09



有必要从服务中输出信息。我决定将其输出到终端中的第一个图表。 我添加了在注释中指定图表 ID 的功能。

更新 31.05.2025 v1.10 做了一些小改动，这样新的编译器就不会骂人了。





