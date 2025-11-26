请观看如何免费下载自动交易
示例
#include <Comm.mqh> int _x = 0, _y = 10, _z = 100; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { EventSetMillisecondTimer(30); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50); _x++; _y += 10; _z += 100; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); DeinitComm(); } //+------------------------------------------------------------------+
Comm.mqh 文件中提供了多个示例
更新 24.01.2025 v1.08
更新 03.02.2025 v1.09
有必要从服务中输出信息。我决定将其输出到终端中的第一个图表。 我添加了在注释中指定图表 ID 的功能。
更新 31.05.2025 v1.10 做了一些小改动，这样新的编译器就不会骂人了。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48689
