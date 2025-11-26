代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

评论 - MetaTrader 5程序库

Aleksandr Slavskii | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
113
等级:
(7)
已发布:
Example.mq5 (0.94 KB) 预览
\MQL5\Include\
Comm.mqh (19.82 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

示例

#include <Comm.mqh>
int _x = 0, _y = 10, _z = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   EventSetMillisecondTimer(30);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50);
   _x++;
   _y += 10;
   _z += 100;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
   DeinitComm();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


1111


Comm.mqh 文件中提供了多个示例


更新 24.01.2025 v1.08

更新 03.02.2025 v1.09

有必要从服务中输出信息。我决定将其输出到终端中的第一个图表。 我添加了在注释中指定图表 ID 的功能。

更新 31.05.2025 v1.10 做了一些小改动，这样新的编译器就不会骂人了。


    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48689

    Slope Entry Points Slope Entry Points

    该指标基于基本斜率移动平均线和云图。 该指标显示两种信号：预示信号--圆点和进入信号--箭头。

    水平趋势线 水平趋势线

    MT5 版指标 https://www.mql5.com/ru/code/25465

    Colored Bollinger Bands Indicating Narrowing and Widenning Phases Colored Bollinger Bands Indicating Narrowing and Widenning Phases

    A simple indicator based on Bollinger Bands showing its narrowing and widening phases with red/green colors. 一种显示收开口颜色的简单布林带指标。

    RSI MA Signal Indicator RSI MA Signal Indicator

    基于 RSI 和移动平均线的简单信号指标。当 RSI 高于/低于 50 且价格高于/低于 MA 时，绘制买入/卖出箭头。