예제:
#include <Comm.mqh> int _x = 0, _y = 10, _z = 100; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { EventSetMillisecondTimer(30); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50); _x++; _y += 10; _z += 100; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); DeinitComm(); } //+------------------------------------------------------------------+
Comm.mqh 파일 내에 몇 가지 예제가 제공됩니다.
업데이트 24.01.2025 v1.08
업데이트 03.02.2025 v1.09
서비스에서 정보를 출력할 필요가 생겼습니다. 터미널의 첫 번째 차트에 출력하기로 결정했습니다. 댓글에 차트 ID를 지정하는 기능을 추가했습니다.
업데이트 31.05.2025 v1.10은 새로운 컴파일러가 맹세하지 않도록 몇 가지 작은 변경을 했습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48689
