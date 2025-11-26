예제:

#include <Comm.mqh> int _x = 0 , _y = 10 , _z = 100 ; int OnInit ( void ) { EventSetMillisecondTimer ( 30 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTimer () { Comm( StringFormat ( "x=%d

y=%d

z=%d" , _x, _y, _z), clrYellow , 50 ); _x++; _y += 10 ; _z += 100 ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeinitComm(); }













Comm.mqh 파일 내에 몇 가지 예제가 제공됩니다.





업데이트 24.01.2025 v1.08

업데이트 03.02.2025 v1.09



서비스에서 정보를 출력할 필요가 생겼습니다. 터미널의 첫 번째 차트에 출력하기로 결정했습니다. 댓글에 차트 ID를 지정하는 기능을 추가했습니다.

업데이트 31.05.2025 v1.10은 새로운 컴파일러가 맹세하지 않도록 몇 가지 작은 변경을 했습니다.





