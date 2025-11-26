Unisciti alla nostra fan page
Commento - libreria per MetaTrader 5
Esempio:
#include <Comm.mqh> int _x = 0, _y = 10, _z = 100; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { EventSetMillisecondTimer(30); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50); _x++; _y += 10; _z += 100; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); DeinitComm(); } //+------------------------------------------------------------------+
All'interno del file Comm.mqh sono presenti diversi esempi
aggiornamento 24.01.2025 v1.08
aggiornamento 03.02.2025 v1.09
Si è reso necessario emettere informazioni dal servizio. Ho deciso di inviarle al primo grafico del terminale e ho aggiunto la possibilità di specificare l'ID del grafico nel commento.
aggiornamento 31.05.2025 v1.10 Ho apportato alcune piccole modifiche affinché il nuovo compilatore non imprecasse.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48689
