CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Librerie

Commento - libreria per MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
16
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Example.mq5 (0.94 KB) visualizza
\MQL5\Include\
Comm.mqh (19.82 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Esempio:

#include <Comm.mqh>
int _x = 0, _y = 10, _z = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   EventSetMillisecondTimer(30);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50);
   _x++;
   _y += 10;
   _z += 100;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
   DeinitComm();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


1111


All'interno del file Comm.mqh sono presenti diversi esempi


aggiornamento 24.01.2025 v1.08

aggiornamento 03.02.2025 v1.09

Si è reso necessario emettere informazioni dal servizio. Ho deciso di inviarle al primo grafico del terminale e ho aggiunto la possibilità di specificare l'ID del grafico nel commento.

aggiornamento 31.05.2025 v1.10 Ho apportato alcune piccole modifiche affinché il nuovo compilatore non imprecasse.


    Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48689

    Slope Entry Points Slope Entry Points

    Indicatore basato sulla media mobile a pendenza di base e sulla nuvola intorno. L'indicatore mostra due tipi di segnali: di preapertura - punto e di entrata - freccia.

    Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus

    Modulo di segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Sidus.

    Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Stalin Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Stalin

    Modulo di segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Stalin.

    Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore SuperTrend Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore SuperTrend

    Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa di un punto colorato dell'indicatore SuperTrend.