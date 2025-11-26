und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Beispiel:
#include <Comm.mqh> int _x = 0, _y = 10, _z = 100; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { EventSetMillisecondTimer(30); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50); _x++; _y += 10; _z += 100; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); DeinitComm(); } //+------------------------------------------------------------------+
In der Datei Comm.mqh sind mehrere Beispiele enthalten
Aktualisierung 24.01.2025 v1.08
Aktualisierung 03.02.2025 v1.09
Es wurde notwendig, die Informationen des Dienstes auszugeben. Ich habe mich entschieden, die Informationen im ersten Diagramm des Terminals auszugeben und habe die Möglichkeit hinzugefügt, die Diagramm-ID im Kommentar anzugeben.
update 31.05.2025 v1.10 hat einige kleine Änderungen vorgenommen, damit der neue Compiler nicht flucht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48689
