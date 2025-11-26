Kod TabanıBölümler
cebe
Kütüphaneler

Yorum - MetaTrader 5 için kütüphane

Example.mq5 (0.94 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
Comm.mqh (19.82 KB) görüntüle
Örnek:

#include <Comm.mqh>
int _x = 0, _y = 10, _z = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   EventSetMillisecondTimer(30);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50);
   _x++;
   _y += 10;
   _z += 100;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
   DeinitComm();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


1111


Comm.mqh dosyası içinde birkaç örnek verilmiştir


güncelleme 24.01.2025 v1.08

güncelleme 03.02.2025 v1.09

Hizmetten bilgi çıktısı almak gerekli hale geldi. Terminaldeki ilk grafiğe çıktı vermeye karar verdim. Yorumda grafik kimliğini belirtme yeteneği ekledim.

güncelleme 31.05.2025 v1.10 yeni derleyicinin küfür etmemesi için bazı küçük değişiklikler yaptım.


    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48689

