Temel eğimli hareketli ortalamaya ve buluta dayalı gösterge. Gösterge iki tür sinyal gösterir: ön hazırlık - nokta ve giriş - ok.

MQL5 Sihirbazı için alım satım sinyalleri modülü. Pozisyon açma sinyali, Sidus göstergesinin renkli okunun görünümüdür.