Из за вызовов на каждом тике, стандартный коммент сильно тормозит визуальное тестирование, к тому же он сильно мелкий и его не видно.

В данном комменте можно настроить частоту вызовов в тестере и размер буковок.

Пример:

#include <Comm.mqh> int _x = 0 , _y = 10 , _z = 100 ; int OnInit ( void ) { EventSetMillisecondTimer ( 30 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTimer () { Comm( StringFormat ( "x=%d

y=%d

z=%d" , _x, _y, _z), clrYellow , 50 ); _x++; _y += 10 ; _z += 100 ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeinitComm(); }













Несколько примеров представлены внутри файла Comm.mqh





С помощью выравнивания строки можно нарисовать табличку.

string StringSetLen( string txt, int lenTarget = 10 ) { string temp = "" ; int len = StringLen (txt); if (len > lenTarget) StringSetLength (txt, lenTarget); else if (len < lenTarget) { StringInit (temp, lenTarget - len, ' ' ); txt += temp; } return ( "| " + txt + "|" ); }





обновление 24.01.2025 v1.08

обновление 03.02.2025 v1.09

обновление 31.05.2025 v1.10 внесены не большие изменения, чтоб новый компилятор не ругался.

обновление 08.12.2025 v1.12, коммент всегда сверху.

обновление 07.06.2026 v1.15, внесены какие то изменения.





