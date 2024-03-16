CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Comment - библиотека для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2193
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Example.mq5 (0.94 KB) просмотр
\MQL5\Include\
Comm.mqh (19.71 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Из за вызовов на каждом тике, стандартный коммент сильно тормозит визуальное тестирование, к тому же он сильно мелкий и его не видно.

В данном комменте можно настроить частоту вызовов в тестере и размер буковок.

Пример:

#include <Comm.mqh>
int _x = 0, _y = 10, _z = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   EventSetMillisecondTimer(30);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50);
   _x++;
   _y += 10;
   _z += 100;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
   DeinitComm();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


1111


Несколько примеров представлены внутри файла Comm.mqh


С помощью выравнивания строки можно нарисовать табличку.

//+------------------------------------------------------------------+
string StringSetLen(string txt, int lenTarget = 10)
  {
   string temp = "";
   int len = StringLen(txt); // определили длинну строки
   if(len > lenTarget)       // если длинна строки больше целевого размера, обрежем её
      StringSetLength(txt, lenTarget);
   else
      if(len < lenTarget) // если длинна строки меньше целевого размера, добавим в строку пробелов
        {
         StringInit(temp, lenTarget - len, ' ');
         txt += temp;
        }
   return ("| " + txt + "|");  //  "|" - сомнительная красота, но пусть будет, вроде как табличку обозначает лучше
  }
//+------------------------------------------------------------------+


обновление 24.01.2025  v1.08

обновление 03.02.2025  v1.09

обновление 31.05.2025  v1.10  внесены не большие изменения, чтоб новый компилятор не ругался.

обновление 08.12.2025 v1.12,  коммент всегда сверху.

обновление 07.06.2026 v1.15,  внесены какие то изменения.


    Positions Summary Info byPairs Positions Summary Info byPairs

    Script for displaying updating data on open positions.

    PACF_ACF PACF_ACF

    The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graph

    HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

    Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/25465 для MT5

    Simple_Session_Price_Change Simple_Session_Price_Change

    Простейший индикатор, показывающий на текущем символе изменение цены в % с момента открытия торговой сессии.