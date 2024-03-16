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Comment - библиотека для MetaTrader 5
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Из за вызовов на каждом тике, стандартный коммент сильно тормозит визуальное тестирование, к тому же он сильно мелкий и его не видно.
В данном комменте можно настроить частоту вызовов в тестере и размер буковок.
Пример:
#include <Comm.mqh> int _x = 0, _y = 10, _z = 100; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { EventSetMillisecondTimer(30); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50); _x++; _y += 10; _z += 100; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); DeinitComm(); } //+------------------------------------------------------------------+
Несколько примеров представлены внутри файла Comm.mqh
С помощью выравнивания строки можно нарисовать табличку.
//+------------------------------------------------------------------+ string StringSetLen(string txt, int lenTarget = 10) { string temp = ""; int len = StringLen(txt); // определили длинну строки if(len > lenTarget) // если длинна строки больше целевого размера, обрежем её StringSetLength(txt, lenTarget); else if(len < lenTarget) // если длинна строки меньше целевого размера, добавим в строку пробелов { StringInit(temp, lenTarget - len, ' '); txt += temp; } return ("| " + txt + "|"); // "|" - сомнительная красота, но пусть будет, вроде как табличку обозначает лучше } //+------------------------------------------------------------------+
обновление 24.01.2025 v1.08
обновление 03.02.2025 v1.09
обновление 31.05.2025 v1.10 внесены не большие изменения, чтоб новый компилятор не ругался.
обновление 08.12.2025 v1.12, коммент всегда сверху.
обновление 07.06.2026 v1.15, внесены какие то изменения.
Script for displaying updating data on open positions.PACF_ACF
The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graph
Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/25465 для MT5Simple_Session_Price_Change
Простейший индикатор, показывающий на текущем символе изменение цены в % с момента открытия торговой сессии.