Comentário - biblioteca para MetaTrader 5

Exemplos:

#include <Comm.mqh>
int _x = 0, _y = 10, _z = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   EventSetMillisecondTimer(30);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50);
   _x++;
   _y += 10;
   _z += 100;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
   DeinitComm();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


1111


Vários exemplos são fornecidos dentro do arquivo Comm.mqh


atualização 24.01.2025 v1.08

atualização 03.02.2025 v1.09

Tornou-se necessário emitir informações do serviço. Decidi enviá-las para o primeiro gráfico no terminal e adicionei a capacidade de especificar o ID do gráfico no comentário.

atualização 31.05.2025 v1.10 Fiz algumas pequenas alterações para que o novo compilador não fosse prejudicado.


