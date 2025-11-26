Exemplos:

#include <Comm.mqh> int _x = 0 , _y = 10 , _z = 100 ; int OnInit ( void ) { EventSetMillisecondTimer ( 30 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTimer () { Comm( StringFormat ( "x=%d

y=%d

y=%d

z=%d" , _x, _y, _z), clrYellow , 50 ); _x++; _y += 10 ; _z += 100 ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeinitComm(); }













Vários exemplos são fornecidos dentro do arquivo Comm.mqh





atualização 24.01.2025 v1.08

atualização 03.02.2025 v1.09



Tornou-se necessário emitir informações do serviço. Decidi enviá-las para o primeiro gráfico no terminal e adicionei a capacidade de especificar o ID do gráfico no comentário.

atualização 31.05.2025 v1.10 Fiz algumas pequenas alterações para que o novo compilador não fosse prejudicado.






