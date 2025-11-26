Participe de nossa página de fãs
Comentário - biblioteca para MetaTrader 5
81
Exemplos:
#include <Comm.mqh> int _x = 0, _y = 10, _z = 100; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { EventSetMillisecondTimer(30); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50); _x++; _y += 10; _z += 100; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); DeinitComm(); } //+------------------------------------------------------------------+
Vários exemplos são fornecidos dentro do arquivo Comm.mqh
atualização 24.01.2025 v1.08
atualização 03.02.2025 v1.09
Tornou-se necessário emitir informações do serviço. Decidi enviá-las para o primeiro gráfico no terminal e adicionei a capacidade de especificar o ID do gráfico no comentário.
atualização 31.05.2025 v1.10 Fiz algumas pequenas alterações para que o novo compilador não fosse prejudicado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48689
