Exemple :
#include <Comm.mqh> int _x = 0, _y = 10, _z = 100; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { EventSetMillisecondTimer(30); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50); _x++; _y += 10; _z += 100; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); DeinitComm(); } //+------------------------------------------------------------------+
Plusieurs exemples sont fournis dans le fichier Comm.mqh
mise à jour 24.01.2025 v1.08
mise à jour 03.02.2025 v1.09
Il est devenu nécessaire de sortir des informations du service. J'ai décidé de l'afficher sur le premier graphique du terminal et j'ai ajouté la possibilité de spécifier l'ID du graphique dans le commentaire.
mise à jour 31.05.2025 v1.10 j'ai fait quelques petits changements pour que le nouveau compilateur ne jure pas.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48689
