dans la poche
Bibliothèque

Commentaire - bibliothèque pour MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Vues:
18
Note:
(5)
Publié:
Example.mq5 (0.94 KB) afficher
\MQL5\Include\
Comm.mqh (19.82 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance

Exemple :

#include <Comm.mqh>
int _x = 0, _y = 10, _z = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   EventSetMillisecondTimer(30);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comm(StringFormat("x=%d\ny=%d\nz=%d", _x, _y, _z),clrYellow,50);
   _x++;
   _y += 10;
   _z += 100;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
   DeinitComm();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


1111


Plusieurs exemples sont fournis dans le fichier Comm.mqh


mise à jour 24.01.2025 v1.08

mise à jour 03.02.2025 v1.09

Il est devenu nécessaire de sortir des informations du service. J'ai décidé de l'afficher sur le premier graphique du terminal et j'ai ajouté la possibilité de spécifier l'ID du graphique dans le commentaire.

mise à jour 31.05.2025 v1.10 j'ai fait quelques petits changements pour que le nouveau compilateur ne jure pas.


    Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48689

