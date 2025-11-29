コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Wick or Body High Low - MetaTrader 5のためのインディケータ

チャートの可視バーにおけるウィックまたはボディベースの高値安値の検索

ウィックベースの高値の例

ボディ・ベースの高値の例




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48612

