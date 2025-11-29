無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Wick or Body High Low - MetaTrader 5のためのインディケータ
チャートの可視バーにおけるウィックまたはボディベースの高値安値の検索
ウィックベースの高値の例
ボディ・ベースの高値の例
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48612
