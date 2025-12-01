私たちのファンページに参加してください
ONNXトレーダー - MetaTrader 5のためのエキスパート
記事の モデルのアーカイブ。学習ハイパーパラメータによってモデルは大きく変わるので、自分で学習することもできる。
機械学習モデルはPythonで学習され、ONNX形式に変換される。encludnikでパラメータやコードを変更する必要はありません。
設定はシンプルだ：
sinput double MaximumRisk=0.001; //ロット係数 sinput double ManualLot=0; //固定ロット sinput ulong OrderMagic = 666; //マジック input int max_orders = 1; //注文番号 input int stoploss = 2000; //損失を止める input int takeprofit = 2000; //利益を取る input string comment = "The ONNX EA";
しかし、独自のフィルターを追加することで、モデルの取引をより良いものにすることができる。
少なくとも、ストップロスとテイクプロフィットを最適化することができる。
モデルはヘッダーファイルで接続されている：
#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>
2024年3月31日。
"クラスタリング"についての記事から例を追加。
「ONNX Trader Clusters」ボット、ONNXモデルとインクルードファイル。クラスタリングはk-means法で行う。
トレーニングは2010年から2020年まで。フォワード - 2020年から2024年まで。
Onnx Trader"ボットは、記事"クラスタリングを使用した取引のマッチング"の2番目のトレーニング方法をサポートしています。
これを行うには、inicludeファイル<EURUSD ONNX include10.mqh>を接続し、対応するモデル "catmodel10.onnx "と "catmodel_m10.onnx "を引き出します。
モデルはEURUSD H1でトレーニングされていますが、どのタイムフレームでも使用できます！
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/48482
