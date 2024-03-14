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Positions Summary Info byPairs - скрипт для MetaTrader 5
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PACF_ACF
The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graphONNX Trader
Пример бота со встроенной моделью машинного обучения, которая обучена на питоне и сохранена в формат ONNX.
Comment
Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.HorizontalTrendLines
Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/25465 для MT5