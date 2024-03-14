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Positions Summary Info byPairs - скрипт для MetaTrader 5

Sergey Porphiryev
Sergey Porphiryev

Sergey Porphiryev

https://t.me/mt5ea_reviews
4 кода 6 тем 63 комментария
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Просмотров:
1918
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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The script aggregates total profits and swaps for each pair, which is convenient for hedging accounts and strategies where multiple entries are made based on signals.
PACF_ACF PACF_ACF

The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graph

ONNX Trader ONNX Trader

Пример бота со встроенной моделью машинного обучения, которая обучена на питоне и сохранена в формат ONNX.

Comment Comment

Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.

HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/25465 для MT5