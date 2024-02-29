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Примеры из книги "Нейросети в алготрейдинге на MQL5" - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
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133 статьи 289 кодов 18347 тем 28400 комментариев
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(33)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\NeuroNetworksBook\
ea_template.mq5 (14.59 KB) просмотр
\MQL5\Include\NeuroNetworksBook\about_ai\activation\
activations.mqh (12.86 KB) просмотр
activations.py (1.12 KB) просмотр
\MQL5\Include\NeuroNetworksBook\algotrading\
mult_vect_ocl.cl (1.7 KB)
mult_vect_ocl.mqh (8.1 KB) просмотр
\MQL5\Include\NeuroNetworksBook\realization\
activation.mqh (57.01 KB) просмотр
arraylayers.mqh (13.99 KB) просмотр
buffer.mqh (36.72 KB) просмотр
defines.mqh (32.43 KB) просмотр
layerdescription.mqh (8.47 KB) просмотр
lossfunction_.mqh (8.36 KB) просмотр
neuronattention.mqh (48.48 KB) просмотр
neuronbase.mqh (82.92 KB) просмотр
neuronbatchnorm.mqh (31.54 KB) просмотр
neuronconv.mqh (37.45 KB) просмотр
neurondropout.mqh (22.93 KB) просмотр
neurongpt.mqh (67.76 KB) просмотр
neuronlstm.mqh (56.1 KB) просмотр
neuronmhattention.mqh (43.19 KB) просмотр
neuronnet.mqh (64.99 KB) просмотр
neuronproof.mqh (29.84 KB) просмотр
opencl.mqh (20.18 KB) просмотр
opencl_program.cl (56.91 KB)
positionencoder.mqh (8.77 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\attention\
attention.py (16.87 KB) просмотр
attention_test.mq5 (21.27 KB) просмотр
attention_test2.mq5 (21.31 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\batch_norm\
batch_norm.py (13.15 KB) просмотр
perceptron_test_norm.mq5 (21.37 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\convolution\
check_gradient_conv.mq5 (21.06 KB) просмотр
convolution.py (11.34 KB) просмотр
convolution_test.mq5 (22.45 KB) просмотр
convolution_test2.mq5 (23.22 KB) просмотр
convolution_test3.mq5 (22.43 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\dropout\
dropout.py (20.19 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\gpt\
gpt_test.mq5 (22.24 KB) просмотр
gpt_test_not_norm.mq5 (27.46 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\initial_data\
create_initial_data.mq5 (16.47 KB) просмотр
initial_data.mq5 (16.7 KB) просмотр
initial_data_macd.mq5 (10.2 KB) просмотр
initial_data_macd_pow.mq5 (13.34 KB) просмотр
initial_data_macd_shift.mq5 (10.04 KB) просмотр
initial_data_rsi.mq5 (11.9 KB) просмотр
initial_data_rsi_pow.mq5 (10.02 KB) просмотр
initial_data_rsi_shift.mq5 (9.61 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\
opencl_test.mq5 (6.66 KB) просмотр
template.py (5.31 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\perceptron\
check_gradient_percp.mq5 (18.11 KB) просмотр
perceptron.py (10.7 KB) просмотр
perceptron_test.mq5 (19.87 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\NeuroNetworksBook\rnn\
check_gradient_lstm.mq5 (15.42 KB) просмотр
lstm.py (15.46 KB) просмотр
lstm_test.mq5 (21.07 KB) просмотр
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Книга "Нейросети в алготрейдинге на MQL5" — ваш ключ к миру машинного обучения и нейронных сетей в торговле. Эта книга предназначена для алготрейдеров, которые хотят научиться создавать торговые стратегии, используя передовые методы искусственного интеллекта.

В этой книге представлены 7 глав, которые помогут вам овладеть основами нейронных сетей, и научат вас, как интегрировать их в ваши собственные торговые роботы на MQL5. Начиная с основных принципов нейронных сетей и заканчивая более сложными архитектурными решениями и механизмами внимания, эта книга предоставляет вам всю необходимую информацию для успешной реализации машинного обучения в вашем алгоритмическом трейдинге.

Вы узнаете, как использовать различные типы нейронных сетей, включая сверточные и рекуррентные модели, и как интегрировать их в среду MQL5. Книга также рассматривает архитектурные решения для повышения сходимости моделей, такие как пакетная нормализация и Dropout.

Кроме того, автор предоставляет практическое руководство по обучению нейронных сетей и внедрению их в ваши торговые стратегии. Вы научитесь создавать торговые советники для проверки эффективности обученных моделей на новых данных, чтобы оценить их потенциал на реальных финансовых рынках.

"Нейросети в алготрейдинге на MQL5" — это не просто книга, это ваш путеводитель в мире алгоритмической торговли, который поможет вам улучшить ваши торговые решения и достичь больших финансовых успехов. Поднимите свои навыки до нового уровня и начните использовать машинное обучение для повышения эффективности вашей торговли уже сегодня.


Keyboard Keyboard

Работа с данными клавиатуры

Разрабатываем мультивалютный советник — исходные коды из цикла статей Разрабатываем мультивалютный советник — исходные коды из цикла статей

Исходные коды, написанные в процессе разработки библиотеки для создания мультивалютных советников, объединяющих множество экземпляров различных торговых стратегий.

ONNX Trader ONNX Trader

Пример бота со встроенной моделью машинного обучения, которая обучена на питоне и сохранена в формат ONNX.

PACF_ACF PACF_ACF

The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graph