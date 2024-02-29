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Примеры из книги "Нейросети в алготрейдинге на MQL5" - эксперт для MetaTrader 5
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В этой книге представлены 7 глав, которые помогут вам овладеть основами нейронных сетей, и научат вас, как интегрировать их в ваши собственные торговые роботы на MQL5. Начиная с основных принципов нейронных сетей и заканчивая более сложными архитектурными решениями и механизмами внимания, эта книга предоставляет вам всю необходимую информацию для успешной реализации машинного обучения в вашем алгоритмическом трейдинге.
Вы узнаете, как использовать различные типы нейронных сетей, включая сверточные и рекуррентные модели, и как интегрировать их в среду MQL5. Книга также рассматривает архитектурные решения для повышения сходимости моделей, такие как пакетная нормализация и Dropout.
Кроме того, автор предоставляет практическое руководство по обучению нейронных сетей и внедрению их в ваши торговые стратегии. Вы научитесь создавать торговые советники для проверки эффективности обученных моделей на новых данных, чтобы оценить их потенциал на реальных финансовых рынках.
"Нейросети в алготрейдинге на MQL5" — это не просто книга, это ваш путеводитель в мире алгоритмической торговли, который поможет вам улучшить ваши торговые решения и достичь больших финансовых успехов. Поднимите свои навыки до нового уровня и начните использовать машинное обучение для повышения эффективности вашей торговли уже сегодня.
Работа с данными клавиатурыРазрабатываем мультивалютный советник — исходные коды из цикла статей
Исходные коды, написанные в процессе разработки библиотеки для создания мультивалютных советников, объединяющих множество экземпляров различных торговых стратегий.
Пример бота со встроенной моделью машинного обучения, которая обучена на питоне и сохранена в формат ONNX.PACF_ACF
The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graph