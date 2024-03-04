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ONNX Trader - эксперт для MetaTrader 5

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Архив моделей из статьи. Вы можете обучить свои собственные, потому что модели могут сильно отличаться, в зависимости от гиперпараметров обучения.

Модели машинного обучения обучены на языке Python и сконвертированы в формат ONNX. Их параметры и код в инклуднике изменять не нужно.

Настройки простые:

sinput double   MaximumRisk=0.001;      	//Progressive lot coefficient
sinput double   ManualLot=0;                    //Fixed lot
sinput ulong     OrderMagic = 666;              //Orders magic
input int max_orders = 1;                       //Orders number
input int stoploss = 2000;                      //Stop loss
input int takeprofit = 2000;                    //Take profit
input string comment = "The ONNX EA";

Но вы можете добавить свои фильтры, чтобы постараться сделать торговлю моделей лучше.

Как минимум, можно оптимизировать стоплосс и тейкпрофит, на любом таймфрейме

Подключение модели осуществляется через заголовочный файл, например:

#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>


31 марта 2024. Добавлены примеры из статьи про "кластеризацию".

"ONNX Trader Clusters" бот, ONNX модели и include файл. Кластеризация выполнена методом к-средних.

Обучение произведено с 2010 по 2020 годы. Форвард - с 2020 по 2024.


Бот "Onnx Trader" поддерживает второй способ обучения из статьи "Матчинг сделок при помощи кластеризации"

Для этого подключить iniclude файл <EURUSD ONNX include10.mqh>, который подтянет соответсвующие модели "catmodel10.onnx" и "catmodel_m10.onnx"



Модели обучены на EURUSD H1, но может быть использована на любом таймфрейме!

    Примеры из книги "Нейросети в алготрейдинге на MQL5" Примеры из книги "Нейросети в алготрейдинге на MQL5"

    Книга "Нейросети в алготрейдинге на MQL5" представляет собой подробное руководство, охватывающее как теоретические аспекты работы с искусственным интеллектом и нейронными сетями, так и практические аспекты их применения в торговле на финансовых рынках с использованием языка программирования MQL5.

    Keyboard Keyboard

    Работа с данными клавиатуры

    PACF_ACF PACF_ACF

    The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graph

    Positions Summary Info byPairs Positions Summary Info byPairs

    Script for displaying updating data on open positions.