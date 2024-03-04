Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ONNX Trader - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 9163
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Архив моделей из статьи. Вы можете обучить свои собственные, потому что модели могут сильно отличаться, в зависимости от гиперпараметров обучения.
Модели машинного обучения обучены на языке Python и сконвертированы в формат ONNX. Их параметры и код в инклуднике изменять не нужно.
Настройки простые:
sinput double MaximumRisk=0.001; //Progressive lot coefficient sinput double ManualLot=0; //Fixed lot sinput ulong OrderMagic = 666; //Orders magic input int max_orders = 1; //Orders number input int stoploss = 2000; //Stop loss input int takeprofit = 2000; //Take profit input string comment = "The ONNX EA";
Но вы можете добавить свои фильтры, чтобы постараться сделать торговлю моделей лучше.
Как минимум, можно оптимизировать стоплосс и тейкпрофит, на любом таймфрейме
Подключение модели осуществляется через заголовочный файл, например:
#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>
31 марта 2024. Добавлены примеры из статьи про "кластеризацию".
"ONNX Trader Clusters" бот, ONNX модели и include файл. Кластеризация выполнена методом к-средних.
Обучение произведено с 2010 по 2020 годы. Форвард - с 2020 по 2024.
Бот "Onnx Trader" поддерживает второй способ обучения из статьи "Матчинг сделок при помощи кластеризации"
Для этого подключить iniclude файл <EURUSD ONNX include10.mqh>, который подтянет соответсвующие модели "catmodel10.onnx" и "catmodel_m10.onnx"
Модели обучены на EURUSD H1, но может быть использована на любом таймфрейме!
Книга "Нейросети в алготрейдинге на MQL5" представляет собой подробное руководство, охватывающее как теоретические аспекты работы с искусственным интеллектом и нейронными сетями, так и практические аспекты их применения в торговле на финансовых рынках с использованием языка программирования MQL5.Keyboard
Работа с данными клавиатуры
The script calculates the autocorrelation and partial autocorrelation functions and displays them on a graphPositions Summary Info byPairs
Script for displaying updating data on open positions.