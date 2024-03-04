Архив моделей из статьи. Вы можете обучить свои собственные, потому что модели могут сильно отличаться, в зависимости от гиперпараметров обучения.

Модели машинного обучения обучены на языке Python и сконвертированы в формат ONNX. Их параметры и код в инклуднике изменять не нужно.

Настройки простые:

sinput double MaximumRisk= 0.001 ; sinput double ManualLot= 0 ; sinput ulong OrderMagic = 666 ; input int max_orders = 1 ; input int stoploss = 2000 ; input int takeprofit = 2000 ; input string comment = "The ONNX EA" ;

Но вы можете добавить свои фильтры, чтобы постараться сделать торговлю моделей лучше.

Как минимум, можно оптимизировать стоплосс и тейкпрофит, на любом таймфрейме

Подключение модели осуществляется через заголовочный файл, например:

#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>





31 марта 2024. Добавлены примеры из статьи про "кластеризацию".



"ONNX Trader Clusters" бот, ONNX модели и include файл. Кластеризация выполнена методом к-средних.

Обучение произведено с 2010 по 2020 годы. Форвард - с 2020 по 2024.





Бот "Onnx Trader" поддерживает второй способ обучения из статьи "Матчинг сделок при помощи кластеризации"

Для этого подключить iniclude файл <EURUSD ONNX include10.mqh>, который подтянет соответсвующие модели "catmodel10.onnx" и "catmodel_m10.onnx"







