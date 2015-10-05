価格は変化に対して最も遅い要素です。価格が変化する前に、市場を動かす力はその方向性を変化させ、その加速は遅くなり、０になります。その後、価格がその方向に変化し始めるまで、反対の方向に加速します。



アクセルレーション/デセレレーションテクニカルインジケーター(AC)は相場を動かす力の加速と減速を測ります。価格変化を伴う相場の力が変化するよりも先に、このインジケーターは方向性を変えます。アクセルレーション/ディセレレーションが事前サインのシグナルだと見ることができれば、明らかに有利になるでしょう。



ゼロラインは基本的に、相場を動かす力の加速のバランスが均衡状態にあるときのラインです。アクセラレーション/ディセレレーションが０よりも大きいときは、一般的にその方向を助長する加速が起こりやすい。（０よりも小さいときにはその逆が当てはまります。）オーサムオシレーターの場合とは異なり、ゼロラインをクロスしたときはシグナルとしては扱いません。相場を管理し、判断をするために必要なものは色の変化です。注意：アクセルレーション/ディセレレーションの色が緑から赤に変化したときに買ってはいけません。また赤から緑になったときに売ってはいけません。

相場の方向性に従って、インジケーターが０以上で買いエントリーをする際、緑色のバーチャートの数は２本で十分です。インジケーターが０以下で売りエントリーをする際も同様に、赤色のバーチャートが２本あれば十分です。もし取ったポジションとは反対の方向に相場が推移した場合、確認が必要です。（買いポジションでインジケーターがゼロライン以下、売りポジションでゼロライン以上） つまり、追加されるバーチャートの確認が必須です。この場合、このインジケーターはショートポジションに対してゼロラインよりも上に３つの赤いバーチャートを発生させます。同様にロングポジションに対しては３本の緑色のバーチャートをゼロラインよりも下に発生させます。





計算:



ACのバーチャートは、期間５と期間３４の単純移動平均線からなるＡＯと、期間５の単純移動平均線の差から求まります。

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO - SMA (AO, 5)

ただし: