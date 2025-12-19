ティックデータを圧縮し、.tcs MQファイルより最大3.5倍コンパクトに保存。また、MqlTick構造体の60バイトよりも3バイトの方が読み取りにかかる時間が短いため、高速な作業が可能です。

データブロックのZIP圧縮を追加した2023のAsk、Bid、Timeのファイルサイズはスクリーンショットで見ることができます：





2023年の.tcs形式のファイルサイズ：



3.56倍圧縮。



ティックを保存するには、アスク価格とビッド価格の前回価格からの差が使用されます。多くの場合（全ティックの50～70％）、この差は（-8～7）ポイントを超えず、4ビットで記録できます。AskとBidは1バイトにまとめられます。

さらに0～255ミリ秒の時間差を格納するために1バイト（229までのコードでは、229以上の値は-8...7ポイントを超えるティックを符号化するために使用されます）。

価格や時間がより大きな値で異なる場合、それらはより大きなバイト数にパックされます。

さらに圧縮するために、ZIPアーカイブを適用することができます。データサイズは最大2倍まで縮小されます。

また、AskとBidの-129から128までをそれぞれ8ビットまたは1バイトに圧縮し、3バイトに圧縮することもできます。これに1バイトの時間を加え、合計3バイトでほとんどのティックに対応する。

2バイトに圧縮されるティックが4バイトに圧縮されるティックより多い場合、3バイトに圧縮する方が効率的な場合があります（https://www.mql5.com/ru/forum/499639/page6#comment_58544810）。計測器の統計を見てください。

コマンドで最大圧縮を3バイトに切り替えることができます：

#define compressTo3Bytes





圧縮して保存する目盛り要素



3種類のティックエレメントがプログラムされています：

アスク、ビッド、time_msc アスク、ビッド、time_msc、volume_real すべての要素 Ask, Bid, Last, time_msc, volume_real, flags (int volume は volume_real から計算されます)。

これらはさらにZIPで圧縮することもできる。全部で6種類



method= 1 ;

圧縮を開始する前に、ティック保存のバリアントと、価格の計算と正規化に使用されるいくつかの標準パラメータをクラスに渡す必要があります。



TickCompressor Compressor2; double VolumeStep_= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); Compressor2.Start(method, _Point ,VolumeStep_, _Digits );

Expert Advisor がフラグを使用している場合、コマンドによって価格の変化からフラグを復元することができます。



#define RestoreFlags

圧縮テスト用のExpert Advisorが添付されており、速度と圧縮率の統計が表示されます。ティックの圧縮と解凍の例を見ることができます。



取引用Expert Advisorの例はこちらhttps://www.mql5.com/ja/code/65821。

2バイト圧縮と3バイト圧縮の統計：



2バイトへの圧縮 3バイト圧縮

Ticks: 47707712

Compressed size: 135718404

Compressed 2862666420 bytes into 135718404 bytes ==> 4.74%

Compress performance: 764 MB/s

Compress performance: 13.4 Ticks (millions)/sec.

Compress performance criterion: 281.7

Decompress performance: 3550 MB/s

Decompress performance: 62.0 Ticks (millions)/sec.

Decompress performance criterion: 1308.8





Statistics from experthttps://www.mql5.com/ja/code/65821

for BTCUSDT



-------------------- Statistics: --------------------

2 bytes: 70.1%, 50705359 ticks

4 bytes: 17.1%, 12350966 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%、15274ティック

11バイト: 0.1%、46214ティック

12バイト: 0.0%、1ティック

24バイト: 0.0%、1ティック

合計: 72303299ティック、197342036バイト

平均: 1ティックあたり2.729バイト

ZIPなしサイズ: 197342036。ZIPサイズ：108302550。ZIP 圧縮: 54.9%

平均: 1.498 バイト/ティック



EURUSD の場合



-------------------- 統計: --------------------

2 バイト: 66.2%, 29694779 ティック

4 バイト: 2.3%, 1022937 ティック

5 バイト: 31.5%, 14106637 ティック

6 バイト: 0.0%、25ティック

7バイト: 0.0%、8ティック

11バイト: 0.0%、800ティック

12バイト: 0.0%、3ティック

13バイト: 0.0%、4ティック

24バイト: 0.0%、1ティック

合計: 44825194ティック、134023609バイト

平均: 1ティックあたり2.99バイト

ZIPなしサイズ: 134023609.ZIPサイズ：95495454。ZIP圧縮: 71.3 %

平均: 2.13バイト/ティック

Expertからの統計https://www.mql5.com/ja/code/65821

for BTCUSDT



-------------------- Statistics: --------------------

3 bytes: 86.6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0.6%, 412167 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%、15274ティック

11バイト: 0.1%、46214ティック

12バイト: 0.0%、1ティック

24バイト: 0.0%、1ティック

合計: 72303299ティック、236108596バイト

平均: 1ティックあたり3.266バイト

ZIPなしサイズ: 236108596。ZIPサイズ：105802525。ZIP圧縮: 44.8%

平均: 1ティックあたり1.463バイト



EURUSDの場合



3バイト: 66.5%, 29801633ティック

4バイト: 2.0%, 916083ティック

5バイト: 31.5%, 14106637ティック

6バイト: 0.0%, 25ティック

7バイト: 0.0%、8ティック

11バイト: 0.0%、800ティック

12バイト: 0.0%、3ティック

13バイト: 0.0%、4ティック

24バイト: 0.0%、1ティック

合計: 44825194ティック、163611534バイト

平均: 1ティックあたり3.65バイト

ZIPなしサイズ: 163611534.ZIPサイズ：96541155。ZIP圧縮: 59.0%

平均: 1ティックあたり2.154バイト

コード例

ティック圧縮

ブロック単位：



int ZIPpos= 0 ; if (Amount>ticks_per_block){ for ( int start= 0 ; start<Amount; start+=ticks_per_block){ Compressor2.Compress(Ticks, tmp, start, (Amount > start + ticks_per_block ? ticks_per_block : Amount - start)); ZIPpos+= ArrayCopy (Ticks2,tmp,ZIPpos); } } else { Compressor2.Compress(Ticks, Ticks2, 0 , Amount); }

1ブロック内のティック数を配列内のティック総数より多く設定すると、1ブロックに圧縮されます。

常に1ブロックに圧縮する必要がある場合は

Compressor2.Compress(Ticks,Ticks2);

しかし、このような大きなブロックや非常に大きなブロックの解凍速度は2倍遅くなるかもしれない。また、大きなブロックの場合、メモリの消費量も大きくなります。





ティックの解凍

解凍する際には、パックされた目盛りの数を知っておくことが望ましい。受信配列はこのサイズを持っていなければならない。

ArrayResize (Ticks3,Amount);

このサイズは、例えばファイルに保存しておくことができる。そして解凍時にそれを使用する。

サイズが不明な場合は、ループ内でブロック内の目盛りの数だけサイズを変更することができる。

ArrayResize (Ticks3,total_ticks+ticks_per_block, 10000000 );





このコードはブロックごとに目盛りを取得する。大きなブロックが1つしかない場合は、それも正しくカウントされます。ティックは大きな配列に集められず、Strategy(Ticks3[j])ストラテジーですぐに処理できます；

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize, 0 ); ZIPpos+=nextSize; for ( int j = 0 ; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);} };





すべてのブロックのティックを1つの大きな配列に集める：

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks); ZIPpos+=nextSize; };



または1行。記録されるのは1ブロックのみ。それ以上の場合は、上記の2つのコードを使用する。



total_ticks=Compressor3.DeCompress(Ticks2,Ticks3);



