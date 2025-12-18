毎日の取引統計をMT5チャートに直接表示する最新のインジケーターです。取引ロット、注文数、各日の損益を表示する美しいフラットデザインのパネルで取引パフォーマンスを追跡します。

この関数は取引開始のメインロジックを実行します。ユーザーが提供したシンボル情報とパラメータに基づいて、始値、利益確定レベル、ストップロスを計算します。シンボル、数量、注文タイプ、スリッページ、コメント、マジックナンバーなどの必要な情報を含む取引リクエスト（MqlTradeRequest）を準備します。OrderSend 関数を呼び出して取引リクエストを送信し、結果を取得します。SetTypeFillingBySymbol 関数： シンボルの成行ポリシーに従って、注文の成行タイプ（Fill または Cancel、Immediate または Cancel または Return）を決定します。GetMinTradeLevel 関数： シンボルのフリーズレベルとストップレベルに基づいて最小取引レベルを計算します。最小レベルが一定の範囲内に収まるように調整し、結果を返します。