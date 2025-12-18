コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV - MetaTrader 5のためのスクリプト

Marco | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
22
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

レポートはマジックナンバーと通貨でグループ化され、1つの口座で複数のEAやストラテジーをテストする場合に特に便利です。

  • トータル損益- 利益、スワップ、手数料を含む。
  • 勝率 %- 勝っているトレードのパーセンテージ
  • ネットポジションサイズ- 履歴からの現在のネットポジション
  • 現在のエクスポージャー- オープンポジションのエクスポージャー
  • グロス利益/損失- 勝敗の合計を個別に表示します。
  • プロフィットファクター- リスク/リターンの指標
  • トータルボリューム- 累積ロットサイズ
  • 自動的にすべてのマジックナンバーを含む（0を含む）
  • マジックナンバーごとに全てのシンボルを集計
  • 各マジックのシンボル欄に統合されたシンボルリストを表示
  • 全てを1つのTradingStats.csvファイルにエクスポート

チャートにドラッグ・アンド・ドロップするだけで、入力不要でレポートがMQL5/Files/フォルダに 保存されます。

=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER ===
Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ...
0 (Manual)   | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ...
12345        | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ...

=== STATISTICS BY CURRENCY ===
Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ...
EUR      | 2345.67   | 89          | 58.43      | ...
GBP      | 1234.56   | 56          | 62.50      | ...


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/66158

Daily Lot Statistics Daily Lot Statistics

毎日の取引統計をMT5チャートに直接表示する最新のインジケーターです。取引ロット、注文数、各日の損益を表示する美しいフラットデザインのパネルで取引パフォーマンスを追跡します。

オープン・トレード オープン・トレード

この関数は取引開始のメインロジックを実行します。ユーザーが提供したシンボル情報とパラメータに基づいて、始値、利益確定レベル、ストップロスを計算します。シンボル、数量、注文タイプ、スリッページ、コメント、マジックナンバーなどの必要な情報を含む取引リクエスト（MqlTradeRequest）を準備します。OrderSend 関数を呼び出して取引リクエストを送信し、結果を取得します。SetTypeFillingBySymbol 関数： シンボルの成行ポリシーに従って、注文の成行タイプ（Fill または Cancel、Immediate または Cancel または Return）を決定します。GetMinTradeLevel 関数： シンボルのフリーズレベルとストップレベルに基づいて最小取引レベルを計算します。最小レベルが一定の範囲内に収まるように調整し、結果を返します。

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。