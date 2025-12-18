私たちのファンページに参加してください
Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV - MetaTrader 5のためのスクリプト
- 22
レポートはマジックナンバーと通貨でグループ化され、1つの口座で複数のEAやストラテジーをテストする場合に特に便利です。
- トータル損益- 利益、スワップ、手数料を含む。
- 勝率 %- 勝っているトレードのパーセンテージ
- ネットポジションサイズ- 履歴からの現在のネットポジション
- 現在のエクスポージャー- オープンポジションのエクスポージャー
- グロス利益/損失- 勝敗の合計を個別に表示します。
- プロフィットファクター- リスク/リターンの指標
- トータルボリューム- 累積ロットサイズ
- 自動的にすべてのマジックナンバーを含む（0を含む）
- マジックナンバーごとに全てのシンボルを集計
- 各マジックのシンボル欄に統合されたシンボルリストを表示
- 全てを1つのTradingStats.csvファイルにエクスポート
チャートにドラッグ・アンド・ドロップするだけで、入力不要でレポートがMQL5/Files/フォルダに 保存されます。
=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER === Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... 0 (Manual) | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ... 12345 | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ... === STATISTICS BY CURRENCY === Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... EUR | 2345.67 | 89 | 58.43 | ... GBP | 1234.56 | 56 | 62.50 | ...
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/66158
