このインジケータは、入力フィールドに乗算係数を持ち、ユーザーが任意の値を入力することで、カスタムハンマーまたは反転ハンマーを検出することができます。

入力から指定された色をプロットします。

例：乗算係数が1.25の場合、ハンマーの影がボディの最小1.25倍であるハンマーを探します。











