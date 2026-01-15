無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5
Custom Hammer and Inverted Hammer - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケータは、入力フィールドに乗算係数を持ち、ユーザーが任意の値を入力することで、カスタムハンマーまたは反転ハンマーを検出することができます。
入力から指定された色をプロットします。
例：乗算係数が1.25の場合、ハンマーの影がボディの最小1.25倍であるハンマーを探します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47293
