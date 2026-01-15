コードベースセクション
インディケータ

Custom Hammer and Inverted Hammer - MetaTrader 5のためのインディケータ

Rajesh Kumar Nait | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
50
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
このインジケータは、入力フィールドに乗算係数を持ち、ユーザーが任意の値を入力することで、カスタムハンマーまたは反転ハンマーを検出することができます。

入力から指定された色をプロットします。

例：乗算係数が1.25の場合、ハンマーの影がボディの最小1.25倍であるハンマーを探します。




元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47293

