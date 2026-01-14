無料でロボットをダウンロードする方法を見る
レンジベクトル・フィボロジック（インジケーター） - ローソク足1本戦略
インジケーターのアイデア, 朝3時に起きて手動でラインを引くのはやめよう。これは、機関投資家に人気の「ワン・キャンドル」と「デイリーブレイクアウト」戦略のためのプロフェッショナルなビジュアルツールです。日足の高値・安値ブレイクアウト戦略を取引している場合、このツールは分析を自動化します。このツールは、昨日のボラティリティに基づいて、現在の日のベクター・ブレイクアウト・レベル、ストップ・ロス・ゾーン、フィボナッチ利益目標を即座に予測します。
インジケータは、取引判断の指針となる特定の線を引きます：
- 黒線（エントリー）：黒線（エントリー）： ブレイクアウトのトリガーレベル（昨日の高値と安値）を示します。この線の外側でローソク足が閉じたら、エントリーの可能性があります。
- 赤の点線（ストップロス）：フィボナッチリトレースメント0.9の水準。価格がこのレベルまで反転した場合、設定は無効となる。
- 青い実線（テイクプロフィット）：1.25フィボナッチ・エクスパンション・レベルに置く。これは、その日のボラティリティ・ベクトルの統計的枯渇ポイントです。
推奨シンボルとタイムフレーム
- シンボルXAUUSD (金)
- タイムフレームM15 (15分足)
外部変数 (パラメータ) このインディケータでは、ストラテジーロジックとビジュアルを完全にカスタマイズできます：
- History_Days：インディケータが過去何日間のレベルを描画するかを決定します (デフォルト: 10)。
- Show_Period_Sep: 取引日を視覚的に区切る垂直セパレータをトグルします (true/false)。
- Line_Width: シグナルラインの太さを調整し、見やすくします (デフォルト: 2)。
- エントリー/ストップロス/テイクプロフィットの色： チャートの背景に合わせて線の色をカスタマイズします。
- Long_SL_Level：ロング・ストップロスのフィボナッチ比率 (デフォルト: 0.9)。
- Long_TP_Level：ロングテイクプロフィットのフィボナッチ比率 (デフォルト: 1.25)。
- Short_SL_Level：ショートストップロスのフィボナッチ比率 (デフォルト: 0.1)。
- Short_TP_Level：ショートテイクプロフィットのフィボナッチ比率 (デフォルト: -0.25)。
