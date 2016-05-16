コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-Sadukey_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1101
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
説明：

このデジタルフィルタは、色を変化させることによってトレンドを示します。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年1月9日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

i-Sadukey_v1 インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/467

