無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-Sadukey_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1101
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
説明：
このデジタルフィルタは、色を変化させることによってトレンドを示します。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年1月9日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/467
ボリンジャーバンドセット
ユニバーサル平滑化アルゴリズムに基づいて作成されたボリンジャーバンド®のセットX2MA
二重平滑化と可能な変形のダースからそれぞれの平滑化を選択する可能性を持つユニバーサル移動平均。
ColorMomentum_AMA
モメンタムとペリーカウフマンの適応平均移動インディケータに基づいた色ヒストグラム。カマリリャ式
現在のバーのためのカマリリャ式レベルのシステム。