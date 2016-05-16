無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者
このインディケータは、価格チャートと MACD ヒストグラムシグナルラインとの差を表示します。乖離は、線分としてチャートに表示されます。トレードシグナルは色の矢印として表示され、アラートも示されます。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年7月28日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/464
