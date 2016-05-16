コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MACD_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Frankie28
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1710
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

Frankie28

このインディケータは、価格チャートと MACD ヒストグラムシグナルラインとの差を表示します。乖離は、線分としてチャートに表示されます。トレードシグナルは色の矢印として表示され、アラートも示されます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年7月28日にコードベースで公開されました。

ColorMACD_Histogram

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/464

