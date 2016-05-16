実際の著者

Frankie28

このインディケータは、価格チャートと MACD ヒストグラムシグナルラインとの差を表示します。乖離は、線分としてチャートに表示されます。トレードシグナルは色の矢印として表示され、アラートも示されます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年7月28日にコードベースで公開されました。