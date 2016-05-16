無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FractalChannel_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 1150
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者
igorad
このインディケータはフラクタルに基づいてチャンネルを示します。
チャンネル作成の非常に興味深い方法。そのシンプルさにもかかわらず、これは（例えば、しばらく留守にしていて最近の市場の出来事を短時間で観察したい場合などに）平たいレベルの分析に有用でありえます。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年11月1日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/421
