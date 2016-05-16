コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FractalChannel_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

igorad | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1150
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

igorad

このインディケータはフラクタルに基づいてチャンネルを示します。

チャンネル作成の非常に興味深い方法。そのシンプルさにもかかわらず、これは（例えば、しばらく留守にしていて最近の市場の出来事を短時間で観察したい場合などに）平たいレベルの分析に有用でありえます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年11月1日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

FractalChannel_v1

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/421

ZerolagStochs ZerolagStochs

最小ラグを持つストキャスティクスの同等

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

このインディケータは売買シグナルを生成し、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。

Variation Variation

このトレンドインディケータは、ポジション決済のために現在のトレンド方向とモーメントを示します。

MACD-RSI MACD-RSI

MACDに適用されるRSI指標は、明らかに現在の価格乖離を示します。