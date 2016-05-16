FractalChannel_v1

実際の著者

igorad

このインディケータはフラクタルに基づいてチャンネルを示します。

チャンネル作成の非常に興味深い方法。そのシンプルさにもかかわらず、これは（例えば、しばらく留守にしていて最近の市場の出来事を短時間で観察したい場合などに）平たいレベルの分析に有用でありえます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年11月1日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



