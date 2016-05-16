コードベースセクション
MACD-RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者

Victor G. Lukashuck

移動平均収束拡散（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）に適応される 相対力指数（Relative Strength Index、RSI）は明らかに現在の価格乖離を示します。

短周期の反転は（1、5、15分）もはっきりと見られています。MACDシグナルラインとRSIのクロスオーバーは追加的な市場参入のためのシグナルで、この場合RSIラインの色が変わります。

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年9月8日にコードベースで公開されました。

MACD-RSI.

Variation Variation

このトレンドインディケータは、ポジション決済のために現在のトレンド方向とモーメントを示します。

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

このインディケータはフラクタルに基づいてチャンネルを示します。

T3 T3

T3移動平均は、価格の複数の指数平滑法に基づいています。

T3Taotra T3Taotra

トレンド指標のための5つのT3移動平均に基づいたファン。