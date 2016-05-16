コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ユニバーサルデジタルフィルタ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sergey Ilyukhin
Nikolay Kositsin
1133
(20)
dll.zip (1514.31 KB)
dfilter.mq5 (7.89 KB) ビュー
実際の著者

「Digital methods generator（デジタルメソッド生成器）」メソッドの作者である Sergey Ilyukhin

DFilterユニバーサルデジタルフィルタは、クライアント端末におけるデジタルフィルタ作成の問題の一般的なソリューションを提供します。

このMQL5フィルタを使用すると、クライアント端末のツールを使用して、他のデジタルフィルタを作成する必要はありません。その事実は、これらの指標を使用するための新たな可能性を提供します。

このインディケータの詳細は「Practical Implementation of Digital Filters in MQL5 for Beginners（初心者のためのMQL5におけるディジタルフィルタの実用化）」稿で説明されています。

DF.dllファイルは \MetaTrader5\MQL5\Libraries\ に配置されます。

注意事項DF.dllの操作にはこの上bdsp.dlllapack.dllおよびmkl_support.dllの3つのdllファイルが必要です。これらのファイルは、数学的な処理ブロックを含み、32ビットWindows OSでは C:\Windows\System32\、64ビットWindows OSでは C:\Windows\SysWOW64\ に配置する必要があります.

使用前には下記をご確認ください。

1. 「Tools->Options->Expert Advisors」で「Allow DLL imports」チェックボックスがチェックされている
2. Bdsp.dll、lapack.dll および mkl_support.dll ファイル（追加的な数学ライブラリ）は C:\Windows\System32\ または C:\Windows\SysWOW64\ フォルダに配置されている

下記は入力パラメータの説明です。

  • Ftype - フィルタの種類：
    0 - LPF (FATL/SATL/KGLP)
    1 - HPF (KGHP)
    2 - バンドパス (RBCI/KGBP)
    3 - 除去（rejection） (KGBS)
  • P1 - P1カットオフ期間、バー
  • D1 - D1過渡プロセスのカットオフ期間、バー
  • A1 - 阻止帯域のA1減衰、dB
  • P2 - P2カットオフ期間、バー
  • D2 - D2過渡プロセスのカットオフ期間、バー
  • A2 - 阻止帯域のA2減衰、dB
  • Ripple - 通過帯域のリップル、dB
  • Delay - 遅延、バー

P2、D2およびA2パラメータ'値は、LPFとHPFでは考慮することができません。

操作条件は下記の通りです。

  • LPF: P1>D1
  • HPF: P1<D1
  • バンドパスおよび除去：D2>P2>P1>D1

デジタルローパス（FAIL/ SAIL、KGLP）フィルターインディケーター

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/418

