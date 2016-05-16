無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 1418
-
実際の著者
Robert Hill
このインディケータは売買シグナル、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年6月6日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/419
