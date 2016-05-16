コードベースセクション
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1418
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

Robert Hill

このインディケータは売買シグナル、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年6月6日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

Stochastic_Cross_Alert

