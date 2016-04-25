無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
Directional Trend Indexに基づいたErgodic DTI-Oscillator は William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_Ergodic_DTI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau によるErgodic DTI-Oscillator
計算：
Ergodic DTI-Oscillator は下記のように定義されます。
Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)
SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)
ここで
- Ergodic_DTI() - Ergodic ライン - Directional Trend Index DTI(q,r,s,u)
- SignalLine() - シグナルライン - Ergodicに適応されるEMA(ul)
- ul - シグナルラインの平滑化期間
- グラフィックプロット #0 - Ergodic Line (Directional Trend Index тренда):
- q - DTIの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=2）
- r - DTIに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- グラフィックプロット #1 - シグナルライン
- ul - Ergodicに適応されるシグナルラインの平滑化期間 EMA(ul)（デフォルトは ul=3）
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- ul>0。ul=1 の場合、シグナルとergodicラインは同じです。
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1)
