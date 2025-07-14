거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성, 발산이라는 책에서 스토캐스틱 오실레이터( 스토캐스틱 모멘텀 기반)를 설명했습니다.
- WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\.
- Blau_SM_Stochastic.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 배치해야 합니다.
계산:
스토캐스틱 모멘텀 오실레이터의 정의입니다:
SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
Where:
- SM_Stochastic() - SMI(가격,q,r,s,u) 스토캐스틱 템포 지수;
- SignalLine() - 신호선 - 스토캐스틱 비율 지수에 적용된 기간 ul의 지수이동평균;
- ul - 신호선의 EMA 기간 - 윌리엄 블라우에 따르면 ul의 값은 스토캐스틱 비율 지수의 마지막 유의미한(>1) EMA의 기간과 같아야 합니다.
입력 매개변수:
- 차트 플로팅 #0 - 스토캐스틱 수익률 지수:
- q - 스토캐스틱 모멘텀이 계산되는 기간(기본값 q=5);
- r - 스토캐스틱 모멘텀에 대한 1차 EMA의 주기(기본값 r=20);
- s - 첫 번째 평활화 결과와 관련된 두 번째 EMA의 주기(기본값은 s=5);
- u - 두 번째 평활화 결과와 관련된 세 번째 EMA의 주기(기본값 u=3);
- 그래픽 구성 #1 - 신호선:
- ul - 스토캐스틱 비율 지수에 대한 신호선의 EMA 기간(기본값 ul=3);
- 적용된가격 - 가격 유형(기본값은 적용된 가격=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 평활화가 수행되지 않습니다;
- ul>0. ul=1이면 신호선이 확률적 비율 지수와 일치합니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
