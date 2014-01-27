请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
随机动量振荡器 Blau_SM_Stochastic - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2211
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
William Blau 的随机动量振荡器基于 随机动量指数 指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_SM_Stochastic.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
随机动量振荡器
计算:
随机动量振荡器如下计算:
SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
此处:
- SM_Stochastic() - 随机动量指数 SMI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - 信号线 - 指数平滑均线 周期为 ul, 应用于随机动量指数;
- ul - 信号线的平滑 EMA 周期。
输入参数:
- 图形绘制 #0 - 随机动量指数:
- q - 随机动量周期 (省缺 q=5);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机动量 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u ;- 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- 图形绘制 #1 - 信号线:
- ul - 信号线的平滑 EMA 周期, 应用于随机动量指数 (省缺 ul=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- ul>0. 若 ul=1, 信号线和随机动量指数相同;
- 最小. 比率=(q-1+r+s+u+ul-4+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/372
