저자: 안드레이 N. 볼콘스키





에르고딕 오실레이터 윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에 설명된 진성 강도 지수 TSI를 기반으로 합니다.



신호선은 추세의 끝과 가격 변동 추세의 반전을 알리는 데 사용됩니다.



매수 신호는 주선이 신호선을 아래에서 위로 교차할 때 수신됩니다. 매도 신호는 주선이 신호선을 위에서 아래로 교차할 때 수신됩니다. 주선이 에르고딕(실제 강도 지수)인 경우 에르고딕을 다시 평활화하면 신호선이 형성됩니다. 재평활의 순서는 마지막 단계의 에르고딕 평활의 순서와 동일합니다.

주선(에르고딕)이 신호선 위를 지나면 가격 이동 추세는 오름세(상승 추세)입니다. 가격 이동 추세는 주선(에르고딕)이 신호선 아래를 통과할 때 하락(하락 추세)입니다.

자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.

WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.

위치해야 합니다. Blau_Ergodic.mq5는 터미널 데이터 디렉터리\MQL5/Indicators\에 배치해야 합니다.

계산:



에르고딕 오실레이터 계산 공식:

Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u) SignalLine(가격,q,r,s,u,ul) = EMA( 에르고딕(가격,q,r,s,u),ul)



여기서:



Ergodic()- TSI(price,q,r,s,u) 실제 강도 지수;

SignalLine()- 신호선 - 에르고딕에 적용된 기간 ul의 지수이동평균;

ul - 신호선의 EMA 주기 - 윌리엄 블라우에 따르면 ul의 값은 에르고딕의 마지막 유의미한(>1) EMA의 주기와 같아야 합니다. 예를 들어 이중 스무딩 에르고딕(가격,q,r,s,u)=에르고딕(가격,2,20,5,1)을 사용하는 경우 윌리엄 블라우에 따르면 ul=s=5가 됩니다.

입력 매개변수:

#0 - 에르고딕(실제 강도 지수) 그래픽 플로팅:

q - 모멘텀이 계산되는 주기(기본값은 q=2);



r - 모멘텀에 대한 1차 EMA의 주기(기본값 r=20);



s - 첫 번째 평활화 결과에 적용된 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);



u - 두 번째 평활화 결과에 대한 세 번째 EMA의 주기(기본값 u=3);

그래픽 구성 #1 - 신호선:

ul - 에르고딕에 대한 신호선의 EMA 주기(기본값 ul=3);

적용된 가격 - 가격 유형 (기본값은 적용된 가격=PRICE_CLOSE ).

제한: