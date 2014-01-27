请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
William Blau 的遍历振荡器基于 真实强度指数 指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。
为了计算趋势反转, 使用了信号线。
- 买信号: 上穿信号线。
- 卖信号: 下穿信号线。
信号线使用基准平滑线计算而来 (遍历, 真实强度指数), 平均周期等于最后基准线的平均周期。
当基准线高于信号线趋势向上, 当基准线低于信号线趋势向下。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
计算:
遍历振荡器计算公式:
Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)
此处:
- Ergodic() - 基准线 - 真实强度指数 TSI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - 信号线 - 指数平滑均线 周期为 ul, 应用于遍历;
- ul - 信号线的平均周期 (根据 Willam Blau, 它必须等于遍历线的最后平均周期 (>1)。例如 Ergodic(price,q,r,s,u)=Ergodic(price,2,20,5,1), 在此情况下 ul=s=5。
输入参数:
- 图形绘制 #0 - 遍历 (真实强度指数):
- q - 动量平均周期 (省缺 q=2);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于动量 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- 图形绘制 #1 - 信号线:
- ul - 信号线平均周期, 应用于基准线 (省缺 ul=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
注:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- ul>0. 若 ul=1, 信号线和基准线相同;
- 最小. 比率 =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/362
Blau_Mtm
William Blau 的动量指标。交易信号的模块类, 在趋势方向上 "突破内柱线"
此策略如下: 当外 (外侧) 柱线出现, 检查趋势方向上内柱线突破的情况, 并生成开仓信号。交易信号模块与新版本 MQL5 向导兼容。
随机指标 Blau_TStoch
William Blau 的随机指标 (平滑 q-周期随机)。随机指数 Blau_TStochI
William Blau 的随机指数指标 (归一化平滑 q-周期随机)。