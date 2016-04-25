無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Blau_Mtm - MetaTrader 5のためのインディケータ
William Blau によるモメンタムインディケータ（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。
内蔵された標準的なモメンタムインディケータに比べて、このインディケータは絶対的な価格変動を計算します。更に平滑化が使用されます。
インストール：
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_Mtm.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/360
