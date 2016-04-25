コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Blau_Mtm - MetaTrader 5のためのインディケータ

blau_mtm.mq5 (6.41 KB) ビュー
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ビュー
作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau によるモメンタムインディケータ（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。

内蔵された標準的なモメンタムインディケータに比べて、このインディケータは絶対的な価格変動を計算します。更に平滑化が使用されます。

インストール：

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_Mtm.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau モメンタム

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/360

