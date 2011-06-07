Автор: Andrey N. Bolkonsky





Эргодический осциллятор Уильяма Блау основан на индексе истинной силы TSI, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.



Для получения сигнала об окончании тренда и развороте тенденции ценового движения используется сигнальная линия.



Сигнал на покупку поступает, когда основная линия пересекает сигнальную линию снизу вверх. Сигнал на продажу поступает, когда основная линия пересекает сигнальную линию сверху вниз. В случае, когда основная линия - это эргодика (индекс истинной силы), тогда повторное сглаживание эргодики образует сигнальную линию. Порядок повторного сглаживания равен порядку последнего этапа сглаживания эргодики.

Тенденция ценового движения восходящая (повышательный тренд), когда основная линия (эргодика) проходит над сигнальной линией. Тенденция ценового движения нисходящая (понижательный тренд), когда основная линия (эргодика) проходит под сигнальной линией.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_Ergodic.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Расчет:



Формула расчета эргодического осциллятора:

Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u) SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)



где:



Ergodic()- индекс истинной силы TSI(price,q,r,s,u);

SignalLine()- сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;

ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики. Например, если используется двойное сглаживание Ergodic(price,q,r,s,u)=Ergodic(price,2,20,5,1), то по Уильяму Блау ul=s=5.

Входные параметры:

графическое построение #0 - эргодика (индекс истинной силы):

q - период, по которому вычисляется моментум (по умолчанию q=2);



r - период 1-й EMA, применительно к моментуму (по умолчанию r=20);



s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);



u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

графическое построение #1 - сигнальная линия:

ul - период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);

AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice= PRICE_CLOSE ).

Ограничения: