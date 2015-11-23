私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET) - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 1147
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET プロパティの使用例です。 動画参照: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145。
これによりいくつかのあらかじめセットした画像を使うことができます。 (ＷＥＢ上の CSSと同じようなものです)。
重要: OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET プロパティを使うには、OBJPROP_XSIZE and OBJPROP_YSIZEで表示させるエリアを指定しなければなりません。
スクリプトをコンパイルするには、files.zipを terminal_data_folder\MQL5\Files\ に展開してください。
コンパイル済みの (Demo_BitmapOffset.ex5) を実行するには、terminal_data_folder\MQL5\Scripts\にダウンロードしてください。
推奨:
- リソースを使えば、必要なすべてのオブジェクトが.EX5 ファイルで使えます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/325
商品チャネル指数 (CCI) の条件付きの"Hammer/Hanging Man"のシグナルこの戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
ステップチャネルを基準にCCIを表示します。「ボラティリティ・ステップチャネル」も付属しています。
cIntBMP ライブラリはBMP画像を生成します。Iterated Function System (IFS)を使って、自己相似フラクタルの生成の使い方の例を考えてみましょう。DRAW_NONE
DRAW_NONEの描写スタイルは、"Data Window"でインジケーターの値を計算・表示する必要があるが、プロットする必要はないときに使います。