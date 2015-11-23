Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET)

OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET プロパティの使用例です。 動画参照: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145。

これによりいくつかのあらかじめセットした画像を使うことができます。 (ＷＥＢ上の CSSと同じようなものです)。





スクリプトをコンパイルするには、files.zipを terminal_data_folder\MQL5\Files\ に展開してください。

コンパイル済みの (Demo_BitmapOffset.ex5) を実行するには、terminal_data_folder\MQL5\Scripts\にダウンロードしてください。

推奨: