ポケットに対して
スクリプト

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET) - MetaTrader 5のためのスクリプト

OBJPROP_XOFFSET OBJPROP_YOFFSET プロパティの使用例です。 動画参照: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145

これによりいくつかのあらかじめセットした画像を使うことができます。 (ＷＥＢ上の CSSと同じようなものです)。

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET)

重要: OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET プロパティを使うには、OBJPROP_XSIZE and OBJPROP_YSIZEで表示させるエリアを指定しなければなりません。

スクリプトをコンパイルするには、files.zipを terminal_data_folder\MQL5\Files\　に展開してください。

コンパイル済みの (Demo_BitmapOffset.ex5) を実行するには、terminal_data_folder\MQL5\Scripts\にダウンロードしてください。

推奨:

  • リソースを使えば、必要なすべてのオブジェクトが.EX5 ファイルで使えます。

