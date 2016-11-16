コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

HVR_HTF - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
729
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
hvr.mq5 (9.53 KB) ビュー
hvr_htf.mq5 (8.88 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む HVR 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はHVR.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　HVR_HTF指標

図1　HVR_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13719

ColorHMA_HTF ColorHMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorHMA指標

Exp_ColorHMA Exp_ColorHMA

Exp_ColorHMAエキスパートアドバイザーはColorHMA 移動平均の方向の反転に基づきます。

Exp_DecEMA Exp_DecEMA

Exp_DecEMAエキスパートアドバイザーはDecEMA移動平均の方向の反転に基づきます。

i-BandsPrice_HTF i-BandsPrice_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-BandsPrice指標