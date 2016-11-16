無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_DecEMAエキスパートアドバイザーは DecEMA移動平均の方向の反転に基づきます。シグナルは指標の方向の変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたDecEMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャート上の取引例
H8での2014のGBPJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13720
