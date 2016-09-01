CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EMAAngle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der Indikator EMAAngle mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator EMAAngle.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator EMAAngle_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13590

Exp_EMA_Prediction Exp_EMA_Prediction

Der Experte Exp_EMA_Prediction wurde aufgrund der Signalen des semaphoren Signal-Indikators EMA_Prediction gebaut.

Exp_EMA-Crossover_Signal Exp_EMA-Crossover_Signal

Der Experte Exp_EMA-Crossover_Signal wurde aufgrund der Signalen des semaphoren Signal-Indikators EMA-Crossover_Signal gebaut.

EMABands_v1_HTF EMABands_v1_HTF

Der Indikator EMABands_v1 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

EMAPredictive2_HTF EMAPredictive2_HTF

Der Indikator EMAPredictive2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.