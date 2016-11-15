入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorLeManTrend指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorLinearRegSlope_V2指標

様々なオブジェクトを作成し、オブジェクトのプロパティを変更するための関数。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorMaRsi-Trigger指標