CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-AnyRange - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV | Russian 日本語
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
7900
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.

Это внутридневный индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий. Индикатор удобно использовать для тестирования, как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • Time1="02:00" - Временная точка 1;
  • Time2="07:00" - Временная точка 2;
  • nDays=0 - Количество дней обсчёта (0-все).

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов

e-Trailing2 e-Trailing2

Новая улучшенная версия советника e-Trailing.

e-CloseByLossPosInCurrency e-CloseByLossPosInCurrency

Советник закрывает только те позиции, у которых убыток в валюте депозита превысил некоторое заданное значение.

e-CloseByPercentProfit e-CloseByPercentProfit

Советник выполняет закрытие всех позиций при достижении общей по счёту прибыли, выраженной в процентах от текущего баланса или при увеличении общего по счёту убытка выше заданного процента относительно баланса счёта.

e-News-Lucky$ e-News-Lucky$

В назначенное время советник выставляет стоповые ордера Buy Stop и Sell Stop.