i-AnyRange - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 7900
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.
Это внутридневный индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий. Индикатор удобно использовать для тестирования, как пробойных, так и отбойных тактик.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- Time1="02:00" - Временная точка 1;
- Time2="07:00" - Временная точка 2;
- nDays=0 - Количество дней обсчёта (0-все).
