Индикаторы

i-3CCI-h - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV
[Удален]
9626
(12)
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

CCI (Commodity Channel Index) с 3-х ТФ в одном флаконе.

По сути, это сигнальный индикатор, т.к. показывает превышение некоторого уровня CCI одновременно на трёх таймфреймах, и отображается этот факт столбиком гистограммы.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • CCI_Period_0 - Период CCI для текущего ТФ;
  • Level_0- Уровень CCI для текущего ТФ;
  • TF_1 - Количество минут первого ТФ;
  • CCI_Period_1 - Период CCI для первого ТФ;
  • Level_1 - Уровень CCI для первого ТФ;
  • TF_2 - Количество минут второго ТФ;
  • CCI_Period_2 - Период CCI для второго ТФ;
  • Level_2 - Уровень CCI для второго ТФ;
  • NumberOfBars - Количество баров обсчёта (0-все).

CCI с трех таймфреймах в одном флаконе

i-Bul_Jerk i-Bul_Jerk

Индикатор показывает исторические (в недалёком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.

e-Trailing e-Trailing

Автоматический Trailing Stop всех открытых позиций.

e-LOTrailing e-LOTrailing

Эксперт выставляет лимитные ордера на некотором расстоянии от рынка и перемещает их вслед за ценой.

e-MovingInWL e-MovingInWL

Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в безубыток при достижении ими некоторого заданного уровня профита.