Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-3CCI-h - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 9626
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
CCI (Commodity Channel Index) с 3-х ТФ в одном флаконе.
По сути, это сигнальный индикатор, т.к. показывает превышение некоторого уровня CCI одновременно на трёх таймфреймах, и отображается этот факт столбиком гистограммы.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- CCI_Period_0 - Период CCI для текущего ТФ;
- Level_0- Уровень CCI для текущего ТФ;
- TF_1 - Количество минут первого ТФ;
- CCI_Period_1 - Период CCI для первого ТФ;
- Level_1 - Уровень CCI для первого ТФ;
- TF_2 - Количество минут второго ТФ;
- CCI_Period_2 - Период CCI для второго ТФ;
- Level_2 - Уровень CCI для второго ТФ;
- NumberOfBars - Количество баров обсчёта (0-все).
Индикатор показывает исторические (в недалёком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.e-Trailing
Автоматический Trailing Stop всех открытых позиций.
Эксперт выставляет лимитные ордера на некотором расстоянии от рынка и перемещает их вслед за ценой.e-MovingInWL
Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в безубыток при достижении ими некоторого заданного уровня профита.