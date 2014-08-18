Индикатор показывает исторические (в недалёком прошлом) и текущий торговые сигналы, основанные на измерении количества пунктов, которые цена проходит за некоторое количество баров.

Эксперт выставляет лимитные ордера на некотором расстоянии от рынка и перемещает их вслед за ценой.

Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в безубыток при достижении ими некоторого заданного уровня профита.