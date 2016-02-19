コードベースセクション
i-SKB-F - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、Barishpoltzチャネルのような移動チャネルを表示します。

つまり、3つの極値（2つの極大値と1つの極小値、または1つの極大値と2つの極小値）によって判断されるチャネルを描くものです。このインディケータの違いは、極値の代わりに上フラクタルと下フラクタルが使用されることです。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。

  • FixedTF=60 - ジグザグのパラメータ
  • OffSet=-3 - ポイントでのチャネル境界の垂直移動。正の数はチャネル幅を大きくし、負の数はチャネル幅を小さくする
  • ShowRay=True - チャネルの半直線を左から右方向に表示させる

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11669

