無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-SKB-F - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- 削除済み
- ビュー:
- 617
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
このインディケータは、Barishpoltzチャネルのような移動チャネルを表示します。
つまり、3つの極値（2つの極大値と1つの極小値、または1つの極大値と2つの極小値）によって判断されるチャネルを描くものです。このインディケータの違いは、極値の代わりに上フラクタルと下フラクタルが使用されることです。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- FixedTF=60 - ジグザグのパラメータ
- OffSet=-3 - ポイントでのチャネル境界の垂直移動。正の数はチャネル幅を大きくし、負の数はチャネル幅を小さくする
- ShowRay=True - チャネルの半直線を左から右方向に表示させる
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11669
i-SignalOfTrade
インディケータは、口座で行われる取引に関する通知を表示します。i-BigBarsFromH1
このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。
i-Spread3
スプレッドインジケータです。最後の1時間・4時間・1日あたりのスプレッドの最大値と最小値を表示します。リアルなティックデータをストラテジーテスターのFXTファイルに変換
このスクリプトは、ストラテジーテスター用のフォルダにティックファイル（TKSファイル形式）をFXTファイルとして保存します。