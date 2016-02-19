実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

このインディケータは、Barishpoltzチャネルのような移動チャネルを表示します。

つまり、3つの極値（2つの極大値と1つの極小値、または1つの極大値と2つの極小値）によって判断されるチャネルを描くものです。このインディケータの違いは、極値の代わりに上フラクタルと下フラクタルが使用されることです。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。