ポケットに対して
インディケータ

i-Spread3 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ким Игорь В. aka KimIV | Japanese Русский
発行者:
削除済み
ビュー:
595
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

スプレッドインジケータです。最後の1時間・4時間・1日あたりのスプレッドの最大値と最小値を表示します。また、現在バーにおけるスプレッドの最大値と最小値を表示する2つの線が追加されました。

あなたが幾つかの取引センターの取引口座を使用する場合に、とても便利なものです。

スプレッドインジケータi-Spread3

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11670

