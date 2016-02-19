無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-Spread3 - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
スプレッドインジケータです。最後の1時間・4時間・1日あたりのスプレッドの最大値と最小値を表示します。また、現在バーにおけるスプレッドの最大値と最小値を表示する2つの線が追加されました。
あなたが幾つかの取引センターの取引口座を使用する場合に、とても便利なものです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11670
