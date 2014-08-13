Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-SKB-F - индикатор для MetaTrader 4
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Этот индикатор показывает каналы, похожие на скользящие каналы Баришпольца.
То есть, так же по трём экстремумам: либо по двум нижним и одному верхнему, либо по двум верхним и одному нижнему. Отличие только в том, что в качестве экстремумов используются фракталы.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- FixedTF=60 - Параметр Зиг-Зага.
- OffSet=-3 - Сдвиг границ канала по вертикали в пунктах. Положительное значение увеличит ширину канала, отрицательное - уменьшит.
- ShowRay=True - Показывать лучи, то есть продолжения границ канала вправо, вперёд, в будущее.
