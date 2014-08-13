Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Этот индикатор показывает каналы, похожие на скользящие каналы Баришпольца.

То есть, так же по трём экстремумам: либо по двум нижним и одному верхнему, либо по двум верхним и одному нижнему. Отличие только в том, что в качестве экстремумов используются фракталы.

В индикаторе можно настроить следующие параметры: