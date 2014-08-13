Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-BigBarsFromH1 - индикатор для MetaTrader 4
- [Удален]
- 7242
-
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор предназначен для отображения на графике Н1 свечей произвольного старшего таймфрейма.
Есть возможность отобразить даже свечи нестандартных таймфреймов типа H5, H7 или H11. Восходящие и нисходящие свечи окрашиваются разным цветом.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- TFBar=6 - Период старших свечек.
- offsetHour=-2 - Смещение часов. Устанавливает начало формирования старшей свечки.
- NumberOfBar=30 - Количество старших свечек.
- ColorUp=Silver - Цвет восходящей свечи.
- ColorDown=RoyalBlue - Цвет нисходящей свечи.
