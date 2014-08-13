CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-BigBarsFromH1 - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV | Russian 日本語
[Удален]
7242
(11)
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор предназначен для отображения на графике Н1 свечей произвольного старшего таймфрейма.

Есть возможность отобразить даже свечи нестандартных таймфреймов типа H5, H7 или H11. Восходящие и нисходящие свечи окрашиваются разным цветом.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • TFBar=6 - Период старших свечек.
  • offsetHour=-2 - Смещение часов. Устанавливает начало формирования старшей свечки.
  • NumberOfBar=30 - Количество старших свечек.
  • ColorUp=Silver - Цвет восходящей свечи.
  • ColorDown=RoyalBlue - Цвет нисходящей свечи.

