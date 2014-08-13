Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор предназначен для отображения на графике Н1 свечей произвольного старшего таймфрейма.

Есть возможность отобразить даже свечи нестандартных таймфреймов типа H5, H7 или H11. Восходящие и нисходящие свечи окрашиваются разным цветом.

В индикаторе можно настроить следующие параметры: