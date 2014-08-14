Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-GAP - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 6511
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Этот индикатор поможет находить и использовать в своей торговле ценовые разрывы - ГЭПы.
Данный индикатор является сигнальным, то есть он показывает момент и направление входа. Сигнал формируется исходя из того, что большинство ГЭПов закрывается, то есть цена возвращается к тому уровню, от которого прыгнула. Особенностью индикатора является вылавливание разрывов между предпредыдущим максимумом и предыдущим минимумом (сигнал на продажу) или между предпредыдущим минимумом и предыдущим максимумом (сигнал на покупку).
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- SizeGAP=5 - Размер ГЭПа в пунктах.
- NumberOfBars=10000 - Количество баров расчета (0-все).
Индикатор сигнализирует о торговых операциях на счёте.e-TFL_v2
Trade From Lines (торговля от линий).
Скрипт для открытия ордеров по всему списку "Обзор рынка" с положительным свопом.eaTemplate
Шаблон для советника, содержащий базовый набор функций, необходимых при создании стратегии.