Индикаторы

i-GAP - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
6511
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Этот индикатор поможет находить и использовать в своей торговле ценовые разрывы - ГЭПы.

Данный индикатор является сигнальным, то есть он показывает момент и направление входа. Сигнал формируется исходя из того, что большинство ГЭПов закрывается, то есть цена возвращается к тому уровню, от которого прыгнула. Особенностью индикатора является вылавливание разрывов между предпредыдущим максимумом и предыдущим минимумом (сигнал на продажу) или между предпредыдущим минимумом и предыдущим максимумом (сигнал на покупку).

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • SizeGAP=5 - Размер ГЭПа в пунктах.
  • NumberOfBars=10000 - Количество баров расчета (0-все).

Индикатор ценового разрыва - ГЭПа.

