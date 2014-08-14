Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Этот индикатор поможет находить и использовать в своей торговле ценовые разрывы - ГЭПы.

Данный индикатор является сигнальным, то есть он показывает момент и направление входа. Сигнал формируется исходя из того, что большинство ГЭПов закрывается, то есть цена возвращается к тому уровню, от которого прыгнула. Особенностью индикатора является вылавливание разрывов между предпредыдущим максимумом и предыдущим минимумом (сигнал на продажу) или между предпредыдущим минимумом и предыдущим максимумом (сигнал на покупку).

В индикаторе можно настроить следующие параметры: