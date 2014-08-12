CodeBaseРазделы
i-AnyRange - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV | Russian 日本語
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.

Это внутридневной индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий: из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними, эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий. Этот индикатор удобно использовать для тестирования, как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • Time1="02:00" - Временная точка 1;
  • Time2="07:00" - Временная точка 2;
  • nDays=0 - Количество дней обсчёта (0-все).

Индикатор i-AnyRange


