Ставь лайки и следи за новостями
i-AnyRange - индикатор для MetaTrader 4
- [Удален]
- 5914
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.
Это внутридневной индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий: из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними, эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий. Этот индикатор удобно использовать для тестирования, как пробойных, так и отбойных тактик.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- Time1="02:00" - Временная точка 1;
- Time2="07:00" - Временная точка 2;
- nDays=0 - Количество дней обсчёта (0-все).
